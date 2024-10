Brittisk media: Arsenal ser över regler efter McGregors skojbråk

Arsenal kommer nu att se över sina regler för hanteringen av minglande sponsorer och vip-gäster, enligt The Times.

Anledningen till detta är ett viralt klipp som spreds efter lagets hemmamatch mot PSG i Champions League förra veckan.

På detta klipp framgår det att en av lagets stjärnor, Bukayo Saka, träffade MMA-stjärnan Conor McGregor på planen efter matchen. De två "fajtades" sedan på ett skämtsamt, där McGregor även kunde ses rikta ett par lättare sparkar mot Saka.

Problemet med detta är att källor inom klubben uppger att McGregor i själva verket inte hade tillåtelse att vara på planen efter matchen, vilket gör att klubben nu ser över rutinerna.

McGregor trying his UFC moves on Saka 🤣🤣 pic.twitter.com/q8JAmwNxzo