Brittisk media: Lampards udda drag - flyttade upp 14-åring

Chelsea är på väg att avsluta en mardrömssäsong i England.

London-klubben, som plockat in flera nyförvärv för stora pengar, har under den här säsongen underpresterat, och både gjort sig av med Thomas Tuchel och Graham Potter, vilket resulterat i att Frank Lampard just nu leder laget på tillfällig basis över resten av säsongen, medan argentinaren Mauricio Pochettino spekuleras ta över till nästa säsong.

Chelsea är just nu på elfte plats i Premier League, och har inte särskilt mycket kvar att spela för framöver - och under torsdagen tog Lampard ett lite udda beslut inför dagens träning.

Den engelska tidningen Daily Mail rapporterar att Lampard kallade upp U14-lagets kapten Charlie Holland till A-lagets träning. Holland sågs, enligt tidningen, ihop med stjärnspelare som Joao Felix, Thiago Silva och Raheem Sterling under torsdagens träning, och fick därmed vara med om ett lite annorlunda träningspass.

Lampard är sedan tidigare känd för att satsa på unga spelare, då han under sin första sejour, som tränare i Chelsea, gav flera talanger chansen, som Mason Mount, Reece James, Tammy Abraham och Fikayo Tomori. Däremot är det inte så vanligt att Chelsea-tränare kallar upp så pass unga spelare, som Holland, till träningar, då det vanligtvis är spelare från klubbens U21- och U18-lag som får chans att delta i A-lagsträningar.

Chelsea har fyra matcher kvar att spela av säsongen, och ställs härnäst mot nykomlingen Nottingham Forest på hemmaplan på lördag i Premier League.