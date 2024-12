Brittisk media: Man United ersätter inte Ashworth - som är på Arsenals radar

Det var under helgen som Man United under uppmärksammade former gick ut med beskedet att man går skilda vägar med sportchefen Dan Ashworth – efter bara fem månader.

"Dan Ashworth kommer att lämna sin roll som sportchef genom en ömsesidig överenskommelse. Vi vill tacka Dan för hans arbete och stöd under den här tiden övergångsperioden för klubben. Vi önskar honom lycka framöver", skrev Manchester United på sin hemsida när beskedet kom.

Och Manchester-klubben kommer inte att ersätta positionen, uppger brittiska The Sun.

Tidningen menar att Sir Jim Ratcliffes högra hand Sir Dave Brailsford, Omar Berrada och Jason Wilcox i stället kommer att dela ansvaret för positionen.

I samma veva skriver The Sun att Dan Ashworth, som tidigare haft roller i Newcastle, Brighton och West Brom, snart kan återvända till den brittiska toppfotbollen.

Detta då Arsenal överväger sina alternativ till att ersätta sin tidigare sportchef Edu och att Ashworth helt plötsligt är tillgänglig har fått London-klubben att vända ögonen mot honom.

53-åringen har enligt tidningen en bra relation med Arsenals Richard Garlick som leder arbetet i att tillsätta en ny sportchef.