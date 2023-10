Brittisk media: Man United och Tottenham överväger Andrea Berta

Andrea Berta har i flera år arbetat i Atlético Madrids organisation, som teknisk direktör mellan 2013 och 2017, och under de senaste åren som sportchef. Men efter över tio år i den spanska storklubben kan han nu vara på väg bort från Madrid.

Under torsdagen uppger den engelska tidningen The Independent att Manchester United och Tottenham överväger att försöka ta in Berta till sina organisationer.

The Independent skriver att United och Spurs har fått upp ögonen för Bertas arbete i Atlético och därmed kan tänka sig att göra framstötar framöver.

Berta har tidigare även en bakgrund med arbete i Genoa, Parma och AC Carpenedolo i Italien. I samtliga italienska klubbar har han varit sportchef.