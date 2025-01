Brittisk media: Premier League-spelare greps framför sina lagkamrater

I veckan klampade polis in på en Premier League-klubbs anläggning och grep en spelare i 20-årsåldern mitt under ett träningspass, enligt The Sun. Misstanken var att mannen skulle ha spelat in en sexvideo med en kvinna utan samtycke.

Enligt The Sun förhördes spelaren - som benämns som ”en stjärna internationellt” - i sex timmar. Polisen ska ha beslagtagit två telefoner och undersökt innehållet i dem.

Enligt The Sun trodde lagkamraterna att det handlade om ett "prank" när polis ledde av den misstänkte spelaren.

- Flera stjärnor trodde först att det var ett prank när två uniformerade poliser klev in på planen. Ingen trodde på det. Spelare tappade hakan. Ingen var säker på vad som pågick, säger en uppgiftslämnare till tidningen.

Spelaren släpptes senare av polis och inga ytterligare åtgärder väntas vidtas mot honom på grund av bristande bevisning.

Mannen ska ha återvänt till träning i går, torsdag, och är aktuell för att spela i FA-cupens tredje omgång.