Brittisk media: Richarlison stäms av tidigare assistenten

Sommaren 2022 köpte Tottenham loss Richarlison från Everton i en storaffär. Därefter har brassen blandat och gett i London-klubben och under säsongsupptakten har det blivit sparsamt med speltid i Ange Postecoglous lag.

Nu kommer nästa tunga besked.

The Sun rapporterar nämligen om att Richarlison stäms av sin tidigare assistent Reginaldo Pereira. Anledningen bakom stämningsansökan är att Pereira anser att han under sin tid med Richarlison arbetade under bedrövliga förhållanden och fick sparken helt utan förvarning i spelarens biosalong i bostaden.

Vidare beskriver Pereira att han kände sig fysiskt och mentalt nedbruten efter avskedet och en källa har uttalat sig om situationen:

- Han (Pereira) känner att han användes som en hund, som arbetade dygnet runt och sedan dumpades orättvist, säger källan, enligt the Sun.

60-årige Pereira sägs nu kräva 95 000 pund, cirka 1,28 miljoner kronor, av Richarlison.