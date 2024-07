Brittisk media: United överens med de Ligt

Manchester United rapporteras vilja värva två mittbackar i sommar.

Nyligen uppgav tyska Sky att Bayern München-backen Matthijs de Ligt, 24, har gett grönt ljus till en flytt till United, men att klubbarna fortsatt behöver komma överens.

Nu kommer i sin tur den engelska tidningen Manchester Evening News med nya uppgifter om att United och de Ligt är muntligt överens om de personliga villkoren. Bayern uppges samtidigt vilja ha 42 miljoner pund, drygt 568 miljoner svenska kronor, och United sägs vara optimistiskt kring att nå en överenskommelse.

Vidare uppges även United jobba på att värva Jarrad Branthwaite, 22, från Everton.

Så sent som under måndagen uppgav transfer-specialisten Fabrizio Romano att United har lagt ett nytt, förbättrat bud värt 45 miljoner pund, knappt 610 miljoner kronor i garanterade pengar plus fem miljoner pund, cirka 68 miljoner kronor i potentiella bonusar.

Tidigare har det publicerats uppgifter om att Everton kräver runt 65-70 miljoner pund, runt 880-950 miljoner kronor för att sälja sin mittback.

United har sedan tidigare tappat franske mittbacken Raphael Varane, samtidigt som svensken Victor Nilsson Lindelöfs framtid rapporteras vara osäker.