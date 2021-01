Brittisk press kritisk mot Lindelöf - trots segern mot Liverpool: ”Inte den bästa insatsen i karriären”

Manchester United besegrade sin bittra rival Liverpool med 3-2 under söndagskvällen, efter ett sent frisparksmål av Bruno Fernandes. Således slog man ut Liverpool ur FA-cupen och är vidare till nästa omgång.

Ur ett svenskperspektiv fanns Victor Nilsson Lindelöf med i Uniteds startelva efter att inte ens varit med i matchtruppen mot Fulham i onsdags, men hans insats möttes av kritik från brittisk media efter matchen.

The Express

The Express skriver att Lindelöf delvis är att skylla på för Liverpools 1-0-mål, då svensken och Uniteds vänsterback Luke Shaw inte lyckats stoppa Mohamed Salah från att göra mål. De fortsätter med att skriva att Lindelöf inte heller lyckades stoppa skottet som innebar Liverpools 2-2-kvittering i den andra halvleken. De ger honom betyget fem av tio.

”Det var inte den bästa insatsen i hans karriär på något sätt och han själv hade nog hoppats på att han skulle spelat bättre”, skriver The Express.

Manchester Evening News

Den lokala Manchester-tidningen Manchester Evening News är dock något mer positiva till Lindelöfs insats, även fast deras betyg inte är hyllning.

Manchester Evening News skriver att hans hållning var dålig vid Salahs 1-0-mål och att svensken ställde Salah onside vid målet. Men samtidigt skriver tidningen att han stod för några fina sista minuten-tacklingar i den andra halvleken. De ger honom betyget sex av tio.

The Independent

The Independent är likt The Express restriktivare i betygsättningen av Lindelöf. De ger svensken betyget fem av tio, med motiveringen att han inte låg tillräckligt bra i markeringen på Firmino (som assisterade båda Liverpools mål) och att hans positionering tillät flera passar gå förbi honom.