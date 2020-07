Brittiska mediekåren om svenska fotbollsarvet i England: "Hade kunnat utmana Henry och van Nistelrooy"

1. Svensk fotboll. Vad tänker du på?

James Robson, The Athletic:

- Många fotbollsfans som varit med en tid och ser tillbaka på 1970-talet tänker nog ganska direkt på Glenn Strömberg. Det långa håret, skägget.

- Sen har vi Tomas Brolins drömmål mot England 1992..

Art de Roché, Football-London:

- Freddie Ljungberg. Han är den spelare som för mig förkroppsligar svensk fotboll. Sedan minns jag såklart Sveriges minnesvärda match mot England i VM 2006.

- Min uppfattning av svensk fotboll är att den är smart och kryllar av duktiga, tekniska spelare. Det kan förklara varför spelare från Sverige verkar göra bra ifrån sig när man kommer till England.

Alex Jennings, FourFourTwo:

- Bland många unga är den svenska fotbollen mer eller mindre helt synonym med en enda spelare: Zlatan Ibrahimovic. Men det handlar nog mest om okunskap och ovilja att lära sig, då Sverige har en otroligt lång historia bakom sig. Sen finns det såklart viss förståelse för det då landslaget inte gått så långt i så många mästerskap under den senaste tiden.

- Mångas bild av Sverige är att man är defensiva och organiserade. Men frågan är om inte det är lite missvisande, då man faktiskt fått fram stora anfallsstjärnor som Ibrahimovic, (Gunnar) Nordahl, och (Henrik) Larsson. England och Sverige har mötts vid flera tillfällen på 2000-talet, men den match det nog snackas mest om är 4-2-förlusten som verkligen skakade om den brittiska självbilden.

Ryan Bromilow, Daily Express:

- Jag, likt många britter, har dålig koll på allsvenskan. Sverige tillhör inte det där stora sammanhanget, som England, Tyskland, Spanien och Italien. Även den holländska ligan kan jag räkna in om jag är generös.



- Ska jag vara helt ärlig kan jag nog inte namne ett enda lag. Jag får kolla upp om jag känner igen några namn.



James Benge, Football-London:

- Det första som jag tänker på är alla mästerskapsmatcher mellan England och Sverige åren 2002-2012. Ett genomgående tema var att trots att England hade bättre spelare så hade man alltid svårt för Sveriges disciplin och lugn.

2. Hur ser man på svenskarna som varit i England?

James Benge:

- Under lång tid i England var Sverige och den svenska fotbollen synonym med Zlatan Ibrahimovic. Det var ”Zlatans lag”. Annars ser man nog på Sverige som ett land som får från en viss typ av spelare: solida, eleganta försvarsspelare som Victor Nilsson Lindelöf, Olof Mellberg och Anders Svensson. Snarare viktiga lagspelare än matchvinnare.

- Men då bortser vi från Freddie Ljungberg. Han hade verkligen allt.

Alen Jennings:

- Sverige är inte ett av länderna man först tänker på när man räknar på utländska spelare som kommit till England och gjort bra ifrån sig. Den som satt störst avtryck är nog ändå Sven-Göran Eriksson. Sen har vi Tomas Brolin, som blev något av en kultfigur och då inte enbart av positiva anledningar. Sen är Henrik Larsson såklart väldigt uppskattad.

- Fredrik Ljungberg är väl undantaget då. Det känns som att fler svenska spelare var i England under 1990- och i början av 2000-talet då Premier League ännu inte riktigt hade blivit det den idag är kvalitetsmässigt. På senare tid har vi haft (Olof) Mellberg och (Jonas) Olsson, vilket sannolikt har förstärkt bilden av Sverige som ett defensivt skickligt landslag.

James Robson:

- Om vi ska vara ärliga finns det i England inget större intresse för svensk klubbfotboll. Vissa har lite koll, men då när de engelska lagen mött svenska lag i europeiska turneringar. Desto färre följer allsvenskan och lagen där.

Art de Roché:

- De flestas bild av den svenska fotbollen är från att ha sett landslaget eller spelare som kommit till Premier League. Ganska få har någon vidare omfattande bild av allsvenskan.

- Istället har spelare som Freddie, Zlatan Ibrahimovic och Henrik Larsson fått bli referenspunkter, vilket format en rätt så positiv bild av den svenska fotbollen.

Ryan Bromilow:

- När jag tänker på svensk fotboll så tänker snarare på landslaget än svenskar som varit i England. Vi hamnade alltid i samma grupp i olika mästerskap, jag tyckte alltid att det var frustrerande att möta Sverige. Tuffa, täta matcher.



- Överlag har jag väl egentligen inte så mycket åsikter om svensk fotboll. Det första och mer eller mindre det enda jag tänker på är Zlatan Ibrahimovic.

3. Genom att jobba nära klubbarna, vad är din uppfattning om vilket eftermäle de svenska spelarna har lämnat efter sig?

Alex Jennings:

- Det eftermäle som de svenska spelarna som var i Everton lämnade efter sig bör nog inte överskattas. Med det sagt, många av spelarna var nyttiga och var duktiga spelare för klubben. Kanske framför allt Anders Limpar som var med och vann FA-cupen 1995, den senaste av klubbens titlar.

- Desto färre kommer ihåg spelare som (Niclas) Alexandersson, (Tobias) Linderoth och (Jesper) Blomqvist.

James Robson:

- Jesper Blomqvist kommer alltid vara ihågkommen och älskad i Manchester United-kretsar, efter att ha varit en del av laget som vann trippeln 1999. Det var väldigt tråkigt att han inte blev långlivad på Old Trafford, men under tiden som han var här spelade han en viktig roll som komplement till Ryan Giggs, som tidigare hade varit ett problemområde för Sir Alex.

- Henrik Larsson är såklart en favorit och hjälte. Han var spektakulär under sin låneperiod i klubben. Det finns nog fortfarande en sorts sorg att han inte stannade kvar säsongen ut. Några år senare anslöt Zlatan Ibrahimovic, som mer eller mindre direkt blev en centralgestalt i laget. Hans närvaro var precis vad det laget behövde. Sättet han uppträdde och spelade på visade vilken världsstjärna han är. Vem vet vad han kunnat göra om han hade fått vara hel säsongen efter, då United slutade på andra plats..

Art de Roché:

- Den person som jag varit i personlig kontakt med är Freddie Ljungberg, som jag inte har något negativt alls att säga om och som jag fick ett väldigt positivt första intryck av. Första gången jag träffade honom var när han tränade Arsenals U23-lag. Han lyssnade alltid på frågorna och gjorde sitt bästa att ge ett så bra och detaljerat svar som möjligt. Detta tog han med sig när han blev tillfällig huvudtränare: kontakten han har med ungdomsspelarna och att man valde att ta tillbaka Eddie Nketiah runt årsskiftet.

- En sak som de flesta svenska spelarna har gemensamt är det att man alltid fått respekt och uppskattning. Jag vill även flika in exempelvis ”Seb” Larsson, som kanske förtjänade med uppmärksamhet än han fick. Det gäller även Kim Källström som verkligen lämnade positiva avtryck efter sig, trots att det inte riktigt gick som planerat.

James Benge:

- Jag har träffat Anders Limpar vid några tillfällen. Många supportrar kommer såklart ihåg honom med värme och sättet han bidrog i titelvinsten 1991, även om minnet av honom håller på att tona bort.

- Sedan har vi Freddie. Vi lärde känna varandra rätt så bra när han tränade U23-laget. Han var en förtrollande spelare och är fortfarande älskad av fansen. Det ska sägas att han hade det tufft som tillfällig huvudtränare, men det nog ingen som beskyller honom för det. Han är väldigt populär inom klubben, även om han kanske inte riktigt fått så mycket förtroende under Mikel Arteta som han hade hoppats på. Med det sagt, vill man såklart behålla honom i klubben i framtiden. Han är en duktig tränare men även en förebild för spelarna.

Ryan Bromilow:

- Där måste jag ändå nämna Zlatan och Freddie Ljungberg. Den senare var verkligen en toppspelare. Han gjorde ett mål mot Newcastle jag tänker på ibland. Han var verkligen en toppspelare som man verkligen saknade när han lämnade Arsenal.

4. Finns det någon svensk spelare som bara var i England en kort period eller inte kom alls som du tror hade gjort bra ifrån sig?

James Benge:

- Han var såklart aldrig långt bort och gjorde ju faktiskt en kort sejour i Manchester United, men jag önskar verkligen att Henrik Larsson hade kommit till Premier League tidigare. Han hade verkligen allt, och han hade varit perfekt för lag som Arsenal eller Manchester United i början av 2000-talet.

- Sedan hoppas jag även att vi får se några av Sveriges intressanta talanger, framför allt Alexander Isak och Dejan Kulusevki, i England inom en snar framtid.

Alex Jennings:

- Jag hade verkligen velat att Kim Källström skulle kommit tidigare under hans karriär. Han är inte vidare uppmärksammad här borta och man skämtar numera om hans skadefyllda utlåning till Arsenal, men han var verkligen en fantastisk spelare under tiden i Lyon och hade absolut inte gjort bort sig under Arsène Wengers när han var som bäst.

- Jag vill även slå ett slag för Marcus Berg. Han hade verkligen det fysiska elementet för att klara och göra bra ifrån sig.

James Robson:

- Henrik Larsson. Det enda rätta svaret.

- Han visade på kort tid vilken kvalitetsspelare han var. Om han hade kommit några år tidigare hade han kunnat utmana Ruud van Nistelrooy och Thierry Henry om att vara bland de mest dominanta anfallsstjärnorna som någonsin spelat i England. Om han hade varit i United längre hade han verkligen kunnat göra ett stort avtryck.

Ryan Bromilow:

- Zlatan.

- Jag fick verkligen ändra min uppfattning om Zlatan i samband med att han kom och gjorde bra ifrån sig i England.

Art de Roché:

- Den spelare som jag hoppades skulle komma till England var Emil Forsberg. Det kändes som att han var på väg efter 2018-VM, vilket hade varit en bra tidpunkt, och han hade passat in som det kreativa, tekniska navet i en av de stora klubbarna. Frågan är om han nu, vid 28 års ålder, verkligen kommer få chansen eller om den möjligheten runnit ut i sanden..