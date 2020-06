Brittiska regeringen kovänder - efter Rashfords vädjan: "Vet inte ens vad jag ska säga"

Den brittiska regeringen hade för avsikt att ta bort matkuponger för skolbarn. Men det gillades inte av alla. Marcus Rashford, 22, valde att göra sin röst hörd och menade att ett sådant förfarande riskerade att slå hårt mot de som har det illa ställt. Det gjorde Manchester United-anfallaren, som själv hade det knapert som ung, i ett öppet brev adresserat till regeringen och de folkvalda.

"Det här är England 2020 och det här en fråga som behöver adresseras per omgående. Snälla, nu när befolkningens ögon är på er, gör en u-sväng och skydda de vars liv som är sårbarast till högsta prioritet", skrev han i brevet.

Och nu går regeringen på Rashfords linje. Sky Sports rapporterar att det har skett en tvärvändning i frågan och att måltiderna kommer att fortlöpa precis som tidigare under sommaren, vilket den brittiska regeringen ska ha meddelat. Kostnaden för att ha kvar de fria måltiderna uppgår till ungefär 1,4 miljarder kronor, enligt tv-kanalen.

Beskedet gläder Marcus Rashford.

”Jag vet inte ens vad jag ska säga. Se vad vi kan göra tillsammans. Det här är England 2020”, skriver anfallaren på Twitter.

I don’t even know what to say.

Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020.