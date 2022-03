Brittiska uppgifter: Abramovitj överväger att sälja Chelsea

Chelseas ryske ägare Roman Abramovitj lämnade tillfälligt ifrån sig kontrollen över Londonklubben efter Rysslands militära invasion mot Ukraina. Detta då han riskerar sanktioner från det brittiska parlamentet, som ska ha fått ta del av dokument som påvisar att Abramovitj har kopplingar till den ryska staten såväl som "korrupta aktiviteter".

Nu rapporterar ansedda The Telegraph att Abramovitj, för första gången sedan han köpte Chelsea sommaren 2003, överväger att sälja klubben. Den brittiska tidningen uppger även att Abramovitj väntas ta emot bud från potentiella köpare innan veckans slut.

Åtminstone tre ägarkonstellationer ska vara intresserade av att köpa Chelsea, enligt The Telegraph. Tidningen tolkar Abramovitjs tillfälliga överlämnande som ett första led i att han nu är öppen för att lämna ifrån sig makten permanent.

Exclusive: Roman Abramovich will receive bids to buy Chelsea this week with parties believing that, for the first time, he will consider a sale #cfc https://t.co/zpwvz8dVfF