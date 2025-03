Burnleys jättesvit bruten - första insläppta ligamålet sedan december

Burnley har stått för en imponerande säsong defensivt hittills i The Championship, den näst högsta ligan i England.

Inför tisdagens möte med Cardiff så hade man bara släppt in nio mål, på 35 matcher. Dessutom så hade laget en jättesvit pågående. För i ligaspelet hade man inte släppt in ett mål på hela 2025, senaste målet släpptes in mot Watford den 21 december.

Men Cardiff lyckades med det inget annat Championship-lag lyckats med under detta kalenderår, att göra mål på Burnley i ligan. Och det var inte vem som helst som gjorde målet heller, det var nämligen den förre Sirius-anfallaren Yousef Salech som slog till i den 42:a minuten.

Annons

Dessförinnan hade dock Burnley prickat dit två bollar.

Och fler mål blev det inte i matchen som slutade 2-1. Burnley ligger efter segern kvar som trea i The Championship, två poäng bakom Sheffield som innehar den andra direktuppflyttningsplatsen. Det återstår elva matcher av säsongen.