Bytte elitettan mot WSL - trots intresse från Piteå: "Kändes som en chans jag måste ta"

Filippa Wallén gjorde i fjol 25 matcher för BP i elitettan. Men hon blev inte kvar i Stockholmsklubben. I stället stod det för två veckor sedan klart att vänsterbacken flyttar till London för att representera WSL-klubben West Ham. Men ”Hammers” var inte den enda klubben som visade intresse.

- Det känns jättebra. Det var lite roligt för i transferfönstret var det extremt ovisst. Mycket lutade åt att jag skulle upp till Piteå, men sedan berättade min agent om det visade intresset från West Ham och då blev det som att det vände på steken. Det kändes som att det var en chans jag bara måste ta, säger Wallén till Fotbollskanalen.

Vad var det som West Ham hade att erbjuda?

- Situationen är att de just nu saknar en vänsterfotad vänsterback. Hon som spelar där nu är egentligen inte vänsterback, utan innermittfältare med en bra vänsterfot. Sedan lutar det kanske lite åt att hon kommer att röra sig hem mot Tyskland efter säsongen och då behöver de någon som ersätter henne. Jag tror främst att det här är någonting som är lite mer långsiktigt. I det här läget känns det väldigt bra. Det tar sin tid att komma in i det här tempot, för det är verkligen en jättestor skillnad på hur bollen förflyttas här gentemot elitettan.

Hon fortsätter:

- Sedan har de lite olika formationer. Ibland spelar vi med en fyrbackslinje och ibland med en fembackslinje med två wingbacks. Då blir det ändå så att man är med och tävlar om att ta en plats på kort sikt.

När Wallén var i BP kombinerade hon fotboll med jobb. Nu är backen heltidsproffs och när hon blev klar för West Ham skrev hon ett inlägg på BP:s hemsida där hon uttryckte att hon var oerhört tacksam att vara född i den här generationen. Wallén utvecklar sina tankar kring det:

- Bara grejen med att jag inte har varit så delaktig i landslaget och aldrig riktigt fått chansen på den fronten. Och jag kommer faktiskt från en andradivision. Bara att man kan livnära sig på någonting utan att ha det största ”showroomet” tycker jag att visar att fotbollen växer på alla fronter, både ekonomiskt och försättningsmässigt. BP har varit en klubb som satsat på jämställdhet och därefter har det blivit en otrolig hjärtefråga hos mig.

Landslaget, är det något du har tänkt på?

- Jag har tänkt mer på det tidigare än vad jag gör i dag. Nu inser jag att det viktigaste är vad du presterar i klubblaget. Det har blivit nu blivit så att du inte behöver vara med i ett klasslag eller i landslaget för att kunna livnära dig på fotboll.

Hon har varit i London i drygt två veckor och hittills har hon har bara positiva intryck.

- Just nu bor jag i ett hus i ett jättetrevligt område i östra London med tre andra spelare i laget. Jag har kommit in på ett väldigt bra sätt, även om det tar tid att komma in i fotbollen. Men sett till allt annat så är det jättebra.

Levnadsstandarden är bra helt enkelt?

- Ja, absolut. Det är lite som känslan när man var yngre och var på träningsläger. Det är som att man lever på ett träningsläger dag in och dag ut. Men det är väldigt positivt, för jag älskar träning.

Att vara heltidsproffs är också ett lyft.

- Verkligen. Men det är också så att man knappt har några utgifter här. Det är frukost och lunch på anläggningen och man får med sig matlådor till middag. Boende är gratis, så man lever ganska billigt.

Det sportsliga har också varit en skillnad från vad hon var vid i BP.

- Allt är så mycket mer professionellt här. Det är betydligt fler personer som arbetar runt en och det är helt annat tänk på hur man utför träning. Man har exempelvis specialsydda ”prehab”-övningar och det är individanpassat. Det är massa pulsklockor och hit och dit. Det är helt andra typer av förutsättningar och väldigt proffsigt.

Hon fortsätter:

- Sedan är alla spelare extremt ambitiösa och målmedvetna. Det är en perfekt atmosfär för mig som vill ta ett steg till i min karriär.

West Ham har bara spelat en match sedan hon anlände, mot Tottenham (2-1-förlust). Då satt den förre AIK-backen på bänken i 90 minuter. I söndagens möte med Amanda Nildéns, som tidigare spelat för BP och AIK, Brighton & Hove Albion hoppas hon få debutera.

- Jag hoppas den (debuten) kommer redan på söndag. Vi möter Brighton på hemmaplan och det är en otroligt viktig match för oss i och med att det har gått lite tyngre och vi har väldigt tuffa matcher i februari. Det är en match vi måste vinna för att inte vara med i bottenstriden, säger Wallén.

West Ham ligger på åttonde plats i WSL.