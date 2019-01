Cardiff-tränarens ilska mot Liverpool: "De saknar klass"

Nathaniel Clyne har haft svårt att få speltid i Liverpool under hösten, och har under en tid varit aktuell att lämna klubben på lån. Cardiff var en av klubbarna som var intresserade av Clyne, men till slut blev det Bournemouth som plockade in högerbacken samtidigt som man köpte loss Dominic Solanke från Liverpool.

Efter att ha gått miste om Clyne går nu Cardiffs tränare Neil Warnock ut och sågar spelaren och Liverpool.

- Jag är väldigt besviken på Nathaniel Clyne. Jag känner spelaren och han debuterade under mig, så jag är besviken inte bara på killen utan även på Liverpool för att de inte ringde mig. Att se det på tv när jag gjort allt rätt och de har lovat att han ska bli min spelare - det är en skam för mig, och det är en avsaknad av klass, eller hur?, säger Warnock, som tränade Clyne i Crystal Palace, enligt Sky Sports.

- Jag har gjort allt rätt och sedan kom Borunemouth in och betalade 19 miljoner pund för Solanke, det gjorde förmodligen att de fick aptit för det.

- Anledningen till att jag är besviken på Nathaniel och Liverpool är för att jag nu har missat att värva tre spelare på grund av att de fick vänta. Jag förlorade chansen att värva ett par ytterbackar och en anfallare, så jag är dubbelt besviken, säger Warnock.

Cardiff ligger på 17:e plats i Premier League som nykomlingar efter 21 spelade omgångar.