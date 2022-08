Carlo Ancelotti bekräftar: "Casemiro vill lämna"

Storaffären närmar sig.

Tidigare under fredagen uppgav The Times-reportern Paul Hirst att Real Madrid-mittfältaren enats med United kring ett fyraårsavtal (med option på ytterligare ett år) – och läkarundersökningen lär ske inom de kommande 48 timmarna.

Carlo Ancelotti, tränare i Real Madrid, bekräftar att brassen är på väg bort.

- Jag har pratat med Casemiro. Han vill ha en ny utmaning. Vi respekterar hans önskemål. Ingenting är officiellt, men han är på väg att lämna, säger tränarveteranen enligt El Chiringuito.

Enligt Sergio Santo, journalist på Relevo, var Casemiro med på Real Madrids träning i dag, fredag. Efter en kvart ska mittfältaren ha klivit och efter passet sa han farväl till sina lagkamrater, enligt Relevo.

- Casemiro kommer inte att spela på lördag (mot Celta Vigo). Ersättare? Vi har redan värvat Tchouaméni och han är en av de bästa på marknaden. Vi har också Kroos och Camavinga.

Enligt Hirst är klubbarna överens om en övergångssumma som ligger på 60 miljoner euro (cirka 635 miljoner kronor) plus tio miljoner euro (cirka 105 miljoner kronor) i bonusar.

Den 30-årige mittfältaren har spelat i Real Madrid sedan 2013.

Manchester United har inlett säsongen minst sagt knackigt och står på noll poäng efter två spelade omgångar i Premier League. I den senaste omgången blev det 4-0 i baken borta mot Brentford.

🚨 Ancelotti confirms Casemiro’s decision to join Man United: “I have spoken with Casemiro. He wants to try a new challenge. We understand his decision”. #MUFC



“Negotiations are ongoing but he has decided to leave Real Madrid”. pic.twitter.com/GcaydjtiAu