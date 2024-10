Carragher backar Klopp: "Det är skitsnack"

I våras meddelade Jürgen Klopp att han skulle lämna Liverpool efter den gångna säsongen. Tysken själv beskrev då att han behövde vila upp sig efter några intensiva säsonger. Men under hösten meddelade Red Bull att Klopp kommer att kliva in som ny "Head of Global Soccer" för koncernen den 1 januari 2025.

Klopps jobbeslut har mötts av stark kritik från personer som menar att 57-åringen, som är fostrad i den tyska föreningsdemokratin, har gått emot fotbollens grundläggande värderingar genom att ansluta till den starkt kritiserade Red Bull-koncernen.

En person som däremot inte håller med i kritiken är den förre detta Liverpool-spelaren Jamie Carragher.

- Jag tycker att det är skitsnack. Han är en viss typ av tränare, folkets man. Det finns en känsla i Tyskland, jag förstår modellen, detta är helt annorlunda. Men måste Klopp hålla sig till Mainz och Dortmunds ideal hela livet? Vi är alla hycklare, om någon erbjuder oss pengar kommer vi antagligen att göra det, säger Carragher i en Paramount-sändning och fortsätter:

- Om folk är emot Red Bull-modellen, varför köpte Dortmund Haaland? Om man är så starkt emot deras modell, köp och sälj inte spelare med dem.

Carragher fortsätter sin utläggning genom att slå fast en sista sak:

- Lag och folk i Tyskland gillar inte sättet som Red Bull sköter saker på. Jag gör faktiskt det, de ger unga spelare chansen. De tar oslipade diamanter, förfinar dem och säljer dem som diamanter. Jag tycker att det är en fantastisk modell som många klubbar försöker kopiera.