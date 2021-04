Carragher sågar Super League: "Generande"

Tolv storklubbar, däribland Liverpool, meddelade natten till måndag att de har kommit överens om att starta en superliga, "the Super League". Planen är bland annat att ligan ska spelas mitt i veckorna, precis som Champions League och Europa League, samtidigt som 15 lag ska ha fasta platser i superligan, medan fem lag får kvala in varje år.

Tidigare Manchester United-spelaren Gary Neville kritiserade, redan innan bekräftelsen kom ut, den nya ligan. Nu följer förre Liverpool-spelaren Jamie Carragher efter.

"Vilken förlägenhet vi har blivit. Liverpool, tänk på alla som har varit med den här klubben innan oss, som också skulle bli generade", skriver Carragher på Twitter.

Carragher spelade i Liverpools A-lag mellan 1996 och 2013. Numera arbetar den tidigare mittbacken som expert i brittisk tv.



What an embarrassment we’ve become @LFC think of all the people who have come before us at this club who would be equally embarrassed as well. #SuperLeague https://t.co/zLxhNyeaXB