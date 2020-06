Cas-förhandlingen över - då kan Manchester City få sin dom

I början av februari beslutade Uefa att stänga av Manchester City från Champions League, eller någon europeisk tävling, de två kommande säsongerna samt böter på 30 miljoner euro för att klubben brutit mot det ekonomiska regelverket Financial Fair Play.

Men Manchester City var missnöjt och valde att överklaga beslutet till idrottens skiljedomstol, Cas.

Nu har ärendet varit uppe i högsta instans och fallet är över, rapporterar The New York Times. Men domen har ännu inte meddelats. Så när kommer den? Enligt The New York Times kommer besked i frågan om en dryg månad, under den första halvan av juli.

