Casemiros första ord om United-flytten: "Jag vill vinna Premier League"

Real Madrid och Manchester United är överens om en övergång för Casemiro. På måndagen hölls en avtackningsceremoni för brassen innan avfärden till Manchester.

30-åringen bröt då ut i gråt när han skulle tacka för sin tid i "Los Blancos" och alla titlar han vunnit i klubben sedan han värvades från São Paulo 2013. På presskonferensen efteråt förklarade Casemiro sina tankar bakom övergången:

- Allt som Real Madrid har lärt mig vill jag ta med mig till Manchester. Jag är 30, och jag känner att jag är som bäst nu. Jag vill visa Manchester United-fansen att jag menar allvar, jag kommer att arbeta extremt hårt, säger Casemiro enligt El Chiringuito TV och utvecklar:

- Att skriva på för Manchester United var en väldigt viktig utmaning för mig. Det känns som att jag är 18 år gammal igen. Om det var upp till mig skulle jag redan vilja spela mot Liverpool i dag.

I Manchester United väntar en stor utmaning för Casemiro. Inte bara ger brassen upp en plats i Champions League, han kommer även till en klubb som inte är en uttalad titelkandidat.

- Att lämna Champions League för Europa League? Jag kommer till en av världens största klubbar som tävlar med Real Madrid. Det är den största klubben i England. Jag vill hjälpa laget att vinna stora saker, jag vill vinna Premier League med Manchester United, säger 30-åringen.

I Manchester United återförenas Casemiro med Cristiano Ronaldo, som dock har ryktats vara på väg bort från Premier League-jätten.

- Jag har inte pratat med Cristiano men jag är väldigt förväntansfull över att få spela med honom igen. Jag hoppas att han stannar. Cristiano vet vad jag tycker om honom. Han är en av de bästa spelarna som har utövat den här sporten.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano betalar Manchester United omkring 60 miljoner euro, motsvarande cirka 640 miljoner svenskar kronor, plus tio miljoner euro (105 miljoner kronor) i bonusar för Casemiro. The Athletic hävdar att den defensive mittfältaren kommer att presenteras officiellt i samband med måndagskvällens rivalmöte med Liverpool på Old Trafford.