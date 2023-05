Caulker om chocken - efter Liverpools intresse: "Jag var ett vrak"

Wigan-backen Steven Caulker, som har en A-landskamp med England på cv:t, har genom åren tillhört flera engelska klubbar och har gjort 123 framträdanden i Premier League.

Vintern 2016 gick 31-åringen på en lite oväntad utlåning, då han lämnade Queens Park Rangers för Liverpool, som hade skadekris i mittbacksstallet, och kom till spel i fyra matcher under vårsäsongen.

Nu öppnar Caulker upp om hur det var när Liverpool hörde av sig, och berättar att han var på ett hotell i Dublin, efter en blöt utekväll, när han först fick höra om den engelska storklubbens intresse.

- Jag vaknade med gårdagens kläder på, och jag såg att jag hade två missade samtal från min agent. Först tänkte jag: "Fan, vad har de skrivit om mig i media nu?". Men sedan ringde jag tillbaka och han sa: "Jag har goda nyheter. Liverpool vill värva dig", säger Caulker i podcasten "Under The Couch" och fortsätter:

ANNONS

- "Aldrig i mitt liv, jag vill fortfarande vara full", var min första tanke. Efter det gick allt snabbt. Under måndagen skrev jag på för klubben och på onsdagen hoppade jag in som anfallare mot Arsenal.

Caulker menar samtidigt att han var nervös inför mötet med Arsenal.

- Jag var megastressad och kände att jag skulle skita på mig. Jag tänkte: "Herregud, är jag ens nykter? Hur ska jag klara det här?". Under tågresan dit fick jag panik, då jag inte hade tagit hand om mig själv och min kropp. Jag var ett vrak.

Caulker gjorde därefter alltså bara ytterligare tre matcher med Liverpool, då han hade problem utanför planen med spel- och alkoholproblem, något han tidigare öppnat upp sig om.

- Under min tid i Liverpool vaknade jag mitt i natten och kräktes. Det var folk som pressade mig på pengar, nattklubbsägare och dörrvakter. De ville ha pengar för att inte gå till media med hur jag betedde mig. Jag visste inte ens vad jag gjorde. Till slut gick jag till klubben och berättade om hur jag mådde. Jag kunde inte fungera normalt och var tvungen att gå på rehab, sa han till den engelska tidningen The Guardian under 2017.

ANNONS

Efter vårsäsongen med Liverpool har Caulker tillhört flera olika klubbar, Dundee FC, Alanyaspor, Fenerbahce, Gaziantep, Fatih Karagümrük, och sedan i vintras Wigan.