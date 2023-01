Cech kritiserar Uniteds kvitteringsmål: "De som skapar reglerna inte förstår sporten"

Det var ett händelserikt Manchester-derby som ägde rum mellan Manchester United och Manchester City på Old Trafford under lördagen. Efter att inhopparen Jack Grealish gett City ledningen med dryga timmen spelad svarade United med två snabba mål genom Bruno Fernandes i de 78:e minuten och Marcus Rashford i den 82:a minuten. 2-1 blev sedan slutresultatet.

Ett av Uniteds mål, nämligen Fernandes kvitteringsmål, skapade stora kontroverser. Anledningen var att Marcus Rashford stod tydligt offside innan han sprang med bollen fram till straffområdeskanten och skyddade den – utan att röra den – innan Fernandes dök upp och avslutade bollen i mål till 1-1.

Målet dömdes först bort, då linjedomaren vinkat för offside, men efter VAR-granskning tilldelades United målet.

City-spelarna och många andra menade på att Rashford påverkade spelet eftersom han tydligt inte tog avstånd från bollen, utan löpte med den och gav intrycket att han skulle utföra någon form av aktion.

Situationen har fått flera att yttra sitt missnöje. En som gjort det är den tidigare Chelsea- och Arsenal-målvakten Petr Cech.

"Manchester Uniteds första mål bevisar bara att personerna som skapar reglerna inte förstår sporten", skriver Cech på Twitter.

Manchester City-försvararen Manuel Akanji, som var involverad i situationen, var också kritisk till beslutet efter matchen.

- Det första målet är ett skämt. Rashford är tydligt offside. Jag förstår att han inte nuddar bollen, men han springer 30 meter för att jaga den och sen stannar han för att Bruno är bakom honom. Domaren måste åtminstone tittar på situationen. Förmodligen föll han för trycket på arenan och lät målet stå därför, sa Akanji efter matchen enligt Daily Mail.

Manchester United placerar sig nu på tredje plats i Premier League efter lördagens derbyseger. Manchester City behåller sin andra plats, en poäng framför stadsrivalen.

