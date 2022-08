Cesc Fabregas hyllar Mikel Arteta inför PL-premiären: "Gör ett fantastiskt jobb"

Cesc Fabregas har nyligen gjort klart med Serie B-klubben Como där den tidigare Arsenal och Barcelona-stjärnan kommer spendera nästa säsong. I en intervju med Sky Sports väljer Fabregas att hylla Arteta och Arsenals tekniska direktör Edu för det jobb de gör i klubben.

- Jag tycker Mikel gör ett fantastiskt jobb och likaså tycker jag Edu gör ett fantastiskt jobb, säger han och forsätter:

- Jag ser verkligen fram emot att följa Arsenal under säsongen.

Arsenal har i år värvat fem spelare. Gabriel Jesus och Oleksandr Zintjenko hämtades båda in från Manchester City där Arteta tidigare har varit verksam. Fabio Vieira har hämtats in från Porto, Marquinhos från Sao Paulo samt målvakten Matt Turner från amerikanska New England.

ANNONS

- Edu har haft tålamod och han vet exakt vad som krävs för att bygga ett projekt. Du kan inte göra det på en eller två dagar, säger Cesc Fabregas om Edus arbete.

Arsenal inleder Premier League-säsongen på fredag den 5 augusti på Selhurst Park borta mot Crystal Palace.