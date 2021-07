Championship-målvakt inlagd på sjukhus - drabbad av covid-19

Neil Etheridge spelar just nu för Birmingham i Championship, en klubb som han tillhört sedan hösten 2020.

Under onsdagen meddelar nu Birmingham att Etheridge är inlagd på sjukhus då han drabbats av covid-19. Där behandlas och bevakas nu målvakten av sjukhuspersonal.

- Med stöd från styrelse, personal, spelare och alla i klubben står vi bakom Neil och stöttar honom i kampen mot covid-19, säger Birminghams sportchef Craig Gardner i en kommentar.

Han fortsätter:

- Vi är i konstant kontakt med hans nära och kära och fortsätter att stötta dem på bästa sätt. Han är i goda händer och vi hoppas att vi kan välkomna honom tillbaka på snart som möjligt.

I fjol noterades Etheridge för 13 hållna nollor på 43 ligamatcher.

The Club can confirm that @Neil38Etheridge is currently receiving treatment in hospital for COVID-19.



Everyone at #BCFC is sending him all our strength and best wishes. 💙 pic.twitter.com/wCSqfwUrjB