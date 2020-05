Championship presenterar plan - så kan säsongen avslutas

Den 8 mars spelades den senaste matchen i Championship, sedan dess har ligan varit pausad och när den kan återupptas är ännu inte klubbat.

Nu presenterar EFL, som ansvarar för The Championship, League One och League Two, en plan för hur man ska gå tillväga med säsongen.

Först och främst vill man spela klart säsongen. Men går inte ligan att slutföra inträffar följande:

1. Ligan avslutas utifrån poäng per match, utifrån att lagen har mötts på hemma- och bortaplan, med upp- och nedflyttning. Play off i botten- och toppstriden ska äga rum.

2. Om inte play off kan spelas kommer EFL vidta ”lämplig åtgärd”.

3. Säsongen kan förkortas, men då ska en majoritet av klubbarna i respektive liga ge grönt ljus för det. Det är också ett beslut för respektive liga att ta.

Om säsongen avslutas i förtid och scenario ett bli aktuellt skulle Leeds och West Bromwich sluta ett och två i Championship, vilket innebär uppflyttning. Till play off uppåt skulle Fulham, Brentford (som svenske Pontus Jansson representerar), Nottingham Forest och Preston gå.

