Chelsea-ägaren om kritiken: "Friare när du förstår att alla inte kan vara nöjda"

För tre år sedan inledde Ryssland sin invasion av Ukraina. Något som ledde till att Storbritanniens regering tvingade Roman Abramovitj att sälja Chelsea. En affär som gick igenom till sommaren 2022 och då kom amerikanen Todd Boehly in som köpare ihop med Clearlake Capital.

Under Financial Times Business of Football Summit var Chelsea-ägaren en av huvudpunkterna och Boehly fick bland annat svara på frågan om vad som var det största missförståndet kring ägandet.

- Det mest missförstådda att vi tänker på det i x antal år. Vi tänker både på kort och lång sikt och det är en balansakt att få det rätt. Anfallare är exempelvis svåra att få tag på, inget du finner i mataffären, säger Todd Boehly.

Han passade på att svinga mot den engelska pressen och menade att den alltid utelämnade vissa delar. Han var däremot inne på att fotbollen i Europa är något där det finns värden att hämta.

- Om man ser på fotboll I Europa är det en utveckling som kommer att fortsätta. Arenorna är byggda på ett sätt för ett visst användande. Vi kommer att se ligor som NBA komma till Europa. Den här utvecklingen kommer att förändra fotbollen, säger Boehly.

- Det är ett illa organiserat landskap i Europas fotboll. Det är en del som behöver ändras.

Han pratade mycket om NFL och att det var en liga som inspirerade med sitt sätt att arbeta.

- Det finns inget som Super Bowl och aktiviteterna kring den är fenomenala och det börjar tidigare och tidigare.

Todd Boehly talade om nedflyttning som inte finns i Nordamerika där han är delägare i olika lag, bland annat Los Angeles Dodgers.

- Nedflyttning är exempelvis svårt att prissätta. Om alla var jämlika hade alla haft 15 procents risk att åka ut. Hur gör man kring det? För varje säsong du är kvar i Premier League så får du en del av ligans aktier men om man åker ut är man fortfarande en del av ligan.

Chelsea-ägaren ville även se en större riskvilja från Premier League kring mediarättigheter.

- Premier Leagues rättighetsförsäljning sker land för land i dag, men om man samlat allt globalt hade det varit en styrka. Jag tror att det är dit man är på väg men då måste ägarna ta en viss form av risk.

Apropå kritiken från Chelsea-supportrarna hade han en rätt avslappnad inställning till den.

- Verkligheten är att ju snabbare du lär dig att du inte kan hålla alla nöjda ju friare blir du. Så länge du känner att trenden går i rätt riktning är det viktiga. I juni är det tre år sedan och det är inte särskilt lång tid. Särskilt i en bransch med väldigt lite lugn, det är ständig aktivitet. Det är en brant inlärningskurva.

Han fick en fråga från publiken om vad supportrarna kan bidra med för honom som ägare.

- Det är uppenbart att supportrarna är grunden för ett lag. Jag har precis upplevt en segerparad med Dodgers och då kände man det. Supportrarna var otroliga när de kom ut och visade sitt stöd för laget. Jag tror inte någon spelare som var med inte har det som ett minne resten av livet och inte vi andra heller.

- Men man kan inte ändra riktning hela tiden och ta till höger och sedan till vänster vilket är en del av de råden vi får.

Han var ärlig att de sista åtta veckorna varit jobbiga med Chelsea. Där klubben tappat i Premier League. Han jämförde med Dodgers och att man hela tiden måste vara i gång.

- Om man ser på Dodgers vann de World Series precis men har ända haft en otrolig försäsong. Man kan aldrig vila. Alla vill vinna.

Todd Boehly har fått rejält med uppmärksamhet efter spektakulära spelarköp och med väldigt långa kontrakt. Något han inte tyckte var något konstigt.

- Ett kontrakt över sju år är egentligen på fem år. Antingen kommer man då överens om en förlängning eller att det finns grönare gräs. Det är en realitet med den här modellen.

- De längre kontrakten gjorde även att vi kunde skriva av dem på längre tid men fick samtidigt en möjlighet att bygga ett lag som kunde hålla samman länge.