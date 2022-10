Chelsea bekräftar: Kanté missar VM

I förra veckan gick franska medier, däribland RMC Sport och L'Equipe, ut med att Chelsea-stjärnan N'Golo Kanté, som var med och tog Frankrike till VM-guld 2018, kommer att missa det kommande mästerskapet i Qatar med anledning av skadeproblem.

Nu bekräftar Chelsea nyheten och går ut med att Kanté genomgått en operation för en hälseneskada. Klubbens bedömning är att spelaren blir borta i runt fyra månader.

31-åringen har bara gjort två matcher med Chelsea den här säsongen. Han har gjort 53 A-landskamper med Frankrike och spelade i samtliga matcher när det franska landslaget tog VM-guld i Ryssland 2018.

Speedy recovery, all with you @nglkante. 💙 pic.twitter.com/5TtXiwRBRX