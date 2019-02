Chelsea-fans sjöng om tränarskifte: "Var orolig över mitt jobb i Serie C - inte nu"

Chelsea åkte i går ur FA-cupen Då sjöng klubbens fans om Maurizio Sarris avgång. - Om jag är orolig över mitt jobb? Nej. Jag var verkligen orolig när jag var i Serie C, men inte nu, säger Sarri enligt The Guardian.

Chelsea-tränaren Maurizio Sarri blev än mer pressad efter gårdagskvällens förlust mot Manchester United och uttåg ur FA-cupen. Under matchen stämde delvis Chelsea-fans in i United-fansens hånfulla sång om Sarris avgång - och under den efterföljande presskonferensen fick tränaren åter frågor om ämnet.

- Jag oroad över resultaten, inte över fansen. Jag kan förstå läget och våra fans eftersom att resultatet inte var särskilt bra. Vi är ute ur FA-cupen, så jag kan förstå våra fans, säger Sarri enligt engelska tidningen The Guardian.

- Det är en enkel sak (att reparera relationen till supportrarna). Om vi vinner tre eller fyra matcher i följd, så kommer det att bli lättare. Om jag är orolig över mitt jobb? Nej. Jag var verkligen orolig när jag var i Serie C, men inte nu, fortsätter han.

Sarri hävdade också att han ännu har omklädningsrummet på sin sida.

- Jag tycker att spelarna är med mig. Jag är inte säker, men jag tror det. Jag tycker att jag har en väldigt bra relation till spelarna, men det är inte viktigt. Det är viktigt att spela och få bra resultat.

Chelsea tar på torsdag emot Malmö FF på Stamford Bridge i returen i Europa League. Londonklubben har sedan i förra veckan med sig en 2-1-seger från Stadion.