Chelsea föll klart mot Brighton - Potter hånades

Graham Potter var tillbaka på den engelska sydkusten under lördagseftermiddagen då hans Chelsea gästade ex-klubben Brighton på Falmer Stadium. Något som skulle komma att visa sig att bli en tuff uppgift för den förre Östersunds FK-tränaren.

Redan efter fem minuter rann nämligen Kaoru Mitoma igenom Chelsea-försvaret och hittade fram till Leandro Trossard, som kyligt placerade in ledningsmålet. Bara minuter innan dess hade Thiago Silva räddat sitt Chelsea på mållinjen.

Brighton var det klart bättre laget och fortsatte att ösa på. När man efter knappa kvarten spelad fick en hörna styrdes bollen på Chelsea-backen Ruben Loftus-Cheek och, turligt nog, in i mål fram till 2-0.

I brittisk media hyllades Brighton för sin inledning på matchen.

- Chelsea har blivit överkörda här. Om Graham Potter inte gör en förändring snart kommer matchen vara förlorad för hans lag. Brighton har varit heta idag, sa Pat Nevin i BBC Radio.

Graham Potter hånades, om än med glimten i ögat, av sitt förra lags supportrar med den klassiska ramsan "You're getting sacked in the morning", som Brighton-anhängarna sjöng efter 2-0-målet. Det rapporterar bland annat BBC.

Strax innan halvtidsvilan utökade Brighton ledningen till 3-0 efter att Trevoh Chalobah styrt ett inlägg i eget mål. Chelseas andra självmål i matchen, vilket förkunnade ställningen i halvtid.

- Graham Potter hade inte kunnat föreställa sig det här resultatet ens i sina värsta mardrömmar, sa Jeff Stelling enligt Sky Sports.

ESPN-journalisten James Olley på Twitter:

"Chelsea har slitits i bitar här. De har hotat framåt, men Bighton ser livsfarligt ut varje gång de kommer igenom pressen, vilket är ofta. Hemmafansen är överlyckliga. Det är ett berg att bestiga för Potter och hans spelare nu".

BBC-experten Martin Keown räknade dock inte ut Chelsea i paus.

- Jag skulle inte bli förvånad om matchen slutar 3-3 för Graham Potter kommer att göra förändringar i halvtid. Men Brighton har varit helt fantastiska hittills, sa han.

I början av andra halvlek reducerade Chelsea genom Kai Havertz, som nickade in ett inlägg från nära håll. Närmare än så kom dock inte Londonklubben.

Brighton vann till slut matchen klart och välförtjänt med 4-1, efter ett sent mål av Pascal Gross, vilket betyder att man nu går upp på sjunde plats i Premier League. Chelsea ligger på femte plats, åtta poäng bakom serieledaren Manchester City.

Brighton-kaptenen Lewis Dunk om att ställas mot Graham Potter.

- Det var konstigt. Det var vår första match mot honom. Men vi hanterade deras hot bra och jag tycker att vi var strålande i första halvlek. Överlag var vi det bättre laget, säger han till BBC.

- Potter gav mig mycket och utvecklade mig mycket. Förhoppningsvis kan vår nya tränare (Roberto De Zerbi) kan gör samma.

Startelvor:

Brighton: Sanchez - March, Webster, Dunk, Estupinan - Caicedo, Mac Allister - Gross, Lallana, Mitoma - Trossard.

Chelsea: Arrizabalaga - Chalobah, Silva, Cucurella - Gallagher, Loftus-Cheek, Kovacic, Sterling - Mount, Pulisic - Havertz.