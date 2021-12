Chelsea kvar i topp - matchen pausades efter hjärtstopp

Chelsea gick in till onsdagens bortamatch mot Watford som serieledare i Premier League en poäng före Manchester City. Matchen hann dock inte pågå i mer än 13 minuter innan domaren stoppade spelet på Vicarage Road. Då hade en åskådare drabbats av hjärtstopp.

Det dröjde därefter 30 minuter innan matchen kom igång igen efter att åskådaren burits ut på bår och läget stabiliserats. Då tog Chelsea först ledningen genom Mason Mount i den 29:e minuten, innan Watford kvitterade till 1-1 via Emmanuel Dennis kort före paus. Det var också resultatet efter första halvlek.

Chelsea jagade ett segermål efter paus och fick utdelning i den 73:a minuten. Mount agerade framspelare när han slog in bollen från vänster och Hakim Ziyech dundrade upp 1-2 i nättaket. Gästerna höll sedan undan och tog tre nya poäng i toppen av Premier League.

Segern? Den var inte välförtjänt, enligt Chelsea-managern Thomas Tuchel.

- Det var inte oss. Vi var absolut inte redo för den här matchen i dag. Jag missade kanske att hitta rätt approach för att göra mitt lag redo. Det var en turlig seger. Vi stal tre poäng, säger Tuchel till Amazon.

Då Manchester City parallellt vann borta mot Aston Villa skiljer det alltjämt en poäng mellan ettan Chelsea och tvåan City i ligatabellen.

The players have returned to the field in preparation of play resuming.



Our thoughts are with the fan – who had a cardiac arrest but has now been stabilised – and all those affected.



Thank you to the medical staff, players and fans for their quick response. 💛 pic.twitter.com/wa3QfyF0Em