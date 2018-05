Chelsea lägger arenabygget på is - visumstrul för Roman

Chelsea meddelade tidigare i dag att klubben har lagt planerna om att bygga ut Stamford Bridge på is. Tanken var att London-klubben skulle, likt Tottenham gjorde under årets säsong, spela på Wembley under rekonstruktionsperioden.

Stamford Bridge har länge ansetts vara för liten för Chelsea och planen var att bygga ut arenan till att kunna ta 60 000 åskådare säsongen 2021/2022, skriver Guardian.

Men så blir det inte.

"I nuläget finns det inte någon tidsplan för ytterligare beslut. Det grundar sig i dagens oförmånliga investeringsklimat", skrev Chelseas officiella Twitter-konto.

Times-journalisten Matt Hughes skriver att beslutet har tagits av klubbens ägare Roman Abramovitj, som har haft problem att förnya sitt brittiska visum.

"Han är inte villig att investera drygt 10 miljarder kronor i ett land han inte är tillåten att arbeta i," skriver Hughes.

Abramovitj, som reser på sitt israeliska pass, får vistas i Storbritannien upp till sex månader utan visum. Men för att få arbeta och investera behöver han förnya det arbetstillstånd som gick ut tidigare i år.

År 2015 trädde nya regleringar in för utländska investerare, och Abramovitj tvingas nu till mer detaljerade redovisningar över varifrån hans pengar kommer ifrån innan han kan investera i Chelsea igen.

Det kan ställa till problem för Roman, skriver brittiska medier.