Chelsea-legendar död - blev 78 år gammal

Chelsea gav under söndagen ett sorgligt besked till sina supportrar. Klubbens målvaktslegendar Peter Bonetti har avlidit vid 78 års ålder efter en lång tids sjukdom.

"Chelsea är djupt ledsamt över att meddela att en av våra bästa spelare, Peter Bonetti, har gått ur tiden", skriver klubben i ett uttalande på sin hemsida.

Bonetti tillhörde Chelsea mellan 1960–1975 och mellan 1976–1979. Totalt gjorde han 729 matcher med den engelska storklubben och var bland annat med och vann ligacupen och FA-cupen.

Bonetti tillhörde även Englands A-landslag och gjorde totalt sju landskamper mellan 1966-1970 för landslaget. Bonetti var därmed bland annat med och vann VM-guld 1966.

