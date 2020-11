Chelsea löste kvittering sent i toppmötet - Eriksson och Andersson från start

Det spelades ett riktigt toppmöte i Women's Super League som spelades under söndagen. Chelsea mot Arsenal, Londonderby. I Chelsea fanns både Magdalena Eriksson och Jonna Andersson med från start.

Matchen hade alla förutsättningar att bli en riktig supermatch, men den första halvleken var väldigt tillknäppt och inget av lagen lyckades göra mål. Vilket gjorde att det stod 0-0 i paus.

Och det skulle dröja väldigt länge i den andra halvleken innan det hände något. Med sex minuter kvar av ordinarie tid kom Arsenal loss till vänster och kunde hitta in till Bethany Mead som slängde sig in framför mål och forcerade in 1-0.

Där och då såg Chelsea ut att ha tappat matchen, men i dne 90:e minuten skulle kvitteringen komma. Storstjärnan Pernille Harder kom loss på högerkanten och försöka lägga ett inlägg - men bollen tog på Arsenal-backen Carlotte Wubben-Moy och ställde målvakten helt. Och Chelsea hade kvitterat.

Bara någon minut senare skulle inbytte Samantha Kerr få ett superläge att avgöra matchen, men anfallaren chippade bollen över målvakten - däremot utanför mål. Matchen slutade därmed 1-1 och storlagen fick dela på poängen.

ANNONS

I tabellen befinner sig Arsenal nu två på 16 poäng, en bakom ledarna Manchester United. Chelsea har 14 poäng, men med en match mindre spelad.