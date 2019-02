Chelsea överklagar Fifas dom: "Extremt besviken"

Under fredagen meddelade Fifa att Chelsea straffas för att ha brutit mot reglerna kring värvningar av spelare under 18 år. Chelsea straffas därmed genom att inte få tillåtelse att värva spelare under de kommande två transferfönstrena. Samtidigt har klubben bötfällts med 5,6 miljoner kronor.

Fifa skriver att Chelsea har brutit mot regelverket gällande 29 minderåriga spelare, men att klubben även gjort andra överträdelser vid värvningar. Totalt har Fifa undersökt 92 minderåriga spelare som Chelsea har värvat.

London-klubben meddelar nu att man kommer att överklaga beslutet.

"Chelsea FC tillbakavisar kategoriskt slutsatserna från Fifas disciplinära kommitté och kommer därför att överklaga beslutet", skriver klubben i ett uttalande.

"Vi välkomnar det faktum att Fifa har accepterat att det inte gjorts något regelbrott gällande 63 av dessa spelare, men klubben är extremt besviken att Fifa inte har accepterat klubbens redogörelser för de övriga 29 spelarna."

Även FA dömdes för brott mot Fifas regler kring värvningar av minderåriga, och tilldömdes böter på 4,7 miljoner kronor. Precis som Chelsea så har det engelska förbundet meddelat att de kommer att överklaga domen.

[2/3] The FA intends to appeal the decision. We will however continue to work with FIFA and Chelsea in a constructive manner to address the issues which are raised by this case.