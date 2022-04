Chelsea överkört - Eriksen målskytt i historisk seger

Det var Chelsea som höll i bollen och avlossade flest skott mot den spanske bortamålvakten David Raya under den första halvleken mellan "The Blues" och Brentford. Däremot lyste de faktiska målen med sin frånvaro under de inledande 45 minuterna på Stamford Bridge.

I den andra halvleken kom det dock mål i massor. Till att börja med skickade Antonio Rüdiger in matchens första mål efter att Raya misslyckats med att rädda ett långskott från tysken. Men glädjen i hemmalaget blev kortvarig.

Lite mer än tio minuter senare hade Brentford chockat hemmalaget genom att göra hela tre mål i följd. Efter en kvittering av Vitaly Janelt kunde ingen mindre än dansken Christian Eriksen göra sitt första Premier League mål sedan han var med om ett uppmärksammat hjärtstopp förra sommaren. Målet kom till efter en kvick kontring från gästerna.

Efter en timmes spel skickade sedan berörde Vitaly Janelt in sitt andra mål för dagen, vilket dock inte blev matchens sista. Med några minuter kvar av ordinarie tid sköt inhopparen Yoane Wissa in ytterligare ett Brentford mål, och fastställde därmed slutresultatet 4-1.

Till saken hör att Brentfords seger är den första mot Chelsea på ett bra tag. Inför lördagens vinst var det senast år 1939 som laget lyckades vinna mot det blåklädda Londongänget.

- Vi tappade kontrollen i 10 minuter. 3-1 inom de där 10 minuterna var avgörande. Vi saknade energi i dag och vi såg mentalt och fysiskt bundna efter att ha varit runt om i världen. Vi trodde att vi hade segern i hamn (i samband med 1-9), men vi glömde att det fortfarande återstod 40 minuter av matchen, säger Chelseas tränare Thomas Tuchel enligt Sky Sports.

Samtidigt vill inte Tuchel lägga för stor vikt vid sitt lags förlust.

- Efter så många vinster och så många bra resultat vägrar jag att göra ett drama av det här, för varför skulle vi? Brentford gjorde mycket av de 10 minuterna vi gav dem