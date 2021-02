Chelsea-stjärnan: "Det är något du kan göra en film om"

Chelseas landslagsmittfältare Mason Mount, 22, slog under förra säsongen igenom med åtta mål och sex assist på 53 matcher. 22-åringen tog en fast startplats i Frank Lampards lagbygge, och har även under den här säsongen imponerat, både under Frank Lampards och nye tränaren Thomas Tuchels ledning i klubben.

I Tuchels första match mot Wolverhampton fick dock Mount, precis som Reece James och Tammy Abraham som också kommer från London-klubbens akademi, inleda på bänken.

- Jag har aldrig upplevt ett tränarbyte tidigare, så det var annorlunda. Jag har bara sett det på avstånd från akademin, men man vet inte hur det känns förrän man är i det. Det var tufft, då jag vill spela alla matcher, men jag förstod att den nye tränaren ville ha erfarenhet mot Wolves. Vi hade ett samtal och jag förstod hur han tänkte, vilket hjälpte mig att gå vidare. Jag visste att det bara var att jobba hårt för att visa honom vad jag kan göra, säger Mount enligt engelska tidningen Daily Mail.

Han fortsätter:

- Nu har jag spelat eller startat i de flesta matcherna. Han (Tuchel) sa bara: "Fortsätt jobba hårt. Jag har bara sett dig på en träning och jag är väldigt glad över att du inte har sänkt ditt huvud". Det skulle jag heller inte ha gjort oavsett. Jag har alltid varit sån att jag vill motbevisa om jag tycker att någon har fel.

Nu hoppas Mount på att få vinna titlar med sin favoritklubb i framtiden.

- Vi måste ha mål om att vinna Premier League och att vi ska vinna alla andra titlar också, som Champions League. Jag tror definitivt att den här gruppen kan göra det. Vi är väldigt hungriga och drivna, säger han.

Chelsea har under en längre tid rapporterats vilja värva West Hams talangfulle mittfältare Declan Rice, 22, som även har en bakgrund i Chelseas akademi.

Mount skulle gärna vilja spela med Rice igen på klubblagsnivå, då de är bästa vänner och lagkamrater i Englands A-landslag. När Mount gjorde A-landslagsdebut mot Bulgarien under 2019 i EM-kvalet, så fanns även Rice med på planen.

- Jag och "Dec" är bästa kompisar. Vi trodde aldrig på att vi skulle få spela på samma mittfält och göra mål i Englands A-landslag. Det är galet. Vi har växt upp tillsammans, varit hos varandra och sovit över hos varandra. Nu spelar vi för vårt land och förhoppningsvis får vi vara med i EM i sommar. Det är en galen resa för oss, men olika resor med olika rutter. Det här är något som du kan göra en film om eller skriva en bok om.

Mount är den här säsongen noterad för fem mål och sex assist på 34 framträdanden. Chelsea är på femte plats i ligan och ställs under söndagen mot Manchester United på hemmaplan i Premier League. Rices West Ham är på fjärde plats i ligan.