Chelsea-supportrar sjöng kränkande ramsa om Salah: ”De är en skam för klubben"

Chelseasupportrar har under säsongen riktat glåord och ramsor mot flera spelare. Under torsdagen spreds nya videor på sociala medier, där nidramsor sjöngs om Mohamed Salah. "De indivdierna är en skam för den överväldigande majoritet av Chelseasupportrar som inte tolererar dem i sin klubb.” skriver klubben på sin hemsida.

Chelsea möter under torsdagskvällen Slavia Prag i kvartsfinalen av Europa League, där klubben inleder med bortamötet i Tjecken.

Under dagens spreds enligt The Telegraph videor på sociala medier där sex personer som tros vara Chelseasupportrar sjunger kränkande ramsor om Liverpools stjärna Mohamed Salah. Egyptiern, som har ett förflutet i Chelsea, kallas ”bombman” i videon och anti-rasistorganisationen Kick It Out har redan gått ut och fördömd agerandet och kallat det för ”en skam”.

”Det är inte inne på arenan men det är en skam. Vi vill itne att fans som de någonstans nära fotbollen. Vi kommer kontakta Chelsea för att säkerställa att de involverade är identifierade och straffade snabbt och effektivt” skriver organisationen i ett uttalande.

Chelsea kommenterade händelsen under kvällen på sin hemsida, där de skriver att de finner all form av diskriminering avskyvärd.

”Där det finns tydliga bevis på att säsongskortinnehavare i Chelsea är involverade i sådant beteende kommer vi ta till starkast möjliga åtgärder mot dem. De indivdierna är en skam för den överväldigande majoritet av Chelseasupportrar som inte tolererar dem i sin klubb.” skriver klubben på sin hemsida.

Enligt The Telegraph har tre av de sex supportrarna blivit identifierade och stoppade från att komma in på arenan i Prag.

Senare på kvällen kommenterade även Liverpool händelsen och kallade den för ”farlig och kränkande”. De skriver också att det inte finns någon plats för den sortens beteende i fotbollen och inte heller i samhället i stort.

”Den här sortens beteende ska kallas för vad det är – ren och skär trångsynthet.” skriver klubben på sin hemsida.

”Vi arbetar även med Chelsea i ärendet. Vi tackar de för deras fördömelse och deras åtagande att brådskande identifiera de som är ansvariga”.

Incidenten är inte den första med Chelseasupportrar under säsongen. Tidigare under säsongen har rasistiska glåpord riktats mot Raheem Sterling och en antisemitisk ramsa riktades mot Crystal Palace-spelaren Andros Townsend.

Chelsea och Liverpool möts i helgen, då Liverpool tar emot Londonklubben på Anfield i Premier League.