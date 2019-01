Chelsea-tränaren: "Higuain är bara timmar ifrån att skriva på sitt kontrakt"

Gonzalo Higauin lånades inför den här säsongen in av Milan från Juventus. Hos Milanolaget har det dock "bara" blivit 6 mål på 15 Serie A-matcher.

Higuain har under den senaste ryktats bort från de rödsvarta och han har placerats i Chelsea. Under onsdagen uppgav Sky Sport Italia att argentinaren flugit till London för att göra klart med Chelsea och nu bekräftar Maurizio Sarri att en övergång är nära.

- Higuain är bara timmar ifrån att skriva på sitt kontrakt med Chelsea, säger tränaren enligt BBC.

Sarri basade över Higuain i Napoli och han ha goda minnen av anfallaren.

- Han gjorde det riktigt, riktigt bra och han är en av de bästa anfallarna som jag haft under min karriär.

Chelseas meddelar att Higuain inte kan komma till spel i morgondagens ligacupsemifinal mot Tottenham då övergången inte blev klar i tid för deadline.

