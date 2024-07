Chelsea vidtar åtgärder: "Helt oacceptabelt"

Under Argentinas firande av Copa America-titeln startade Chelsea-mittfältaren Enzo Fernandez en livesändning på Instagram. Där hördes de argentiska spelarna sjunga rasistiska ramsor mot det franska landslaget vilket skapat enorm kritik.

Efter händelsen har flera franska spelare i Chelsea avföljt Fernandez på sociala medier och lagkamraten i Chelsea, Wesley Fofana, gick ut offentligt och fördömde händelsen.



"Hejdlös rasism", skrev mittbacken på X.



Natten till onsdag gick Enzo Fernandez ut på sociala medier och bad om ursäkt för händelsen där han bland annat skrev:



"Jag vill be om ursäkt. Jag är emot all form av diskriminering i alla former och ber om ursäkt för att jag blev uppspelt i eufori under Copa America-firandet. Videon, i det ögonblicket, de orden, avspeglar inte mina väderingar eller hur jag är. Jag är uppriktigt ledsen".

Nu har Chelsea kommit med ett uttalande om händelsen och berättar att de kommer utreda saken.



"Vi uppskattar vår spelares offentliga ursäkt och kommer att använda detta som en möjlighet att utbilda. Klubben har inlett ett internt disciplinärt förfarande", skriver klubben och fortsätter:



"Chelsea Football Club finner alla former av diskriminerande beteende helt oacceptabelt. Vi är stolta över att vara en mångsidig, inkluderande klubb där människor från alla kulturer, samhällen och identiteter känner sig välkomna".