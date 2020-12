Chelseas missräkning - föll mot Everton och tappar i toppstriden

Efter att ha varit förvisad till bänken under säsongsinledning klev Olivier Giroud in från start för Chelsea när man gästade Everton på Goodison Park under lördagskvällen. Fransmannen gjorde fyra mål i 4-0-segern mot Sevilla förra veckan, följde upp det med att avgöra mot Leeds i förra Premier League-omgången, och under lördagen satsade han på nya mål när Chelsea skulle haka på Tottenham och Liverpool i toppstriden.

Men det skulle vara Everton som öppnade starkast. Efter att Chelsea-målvakten Edouard Mendy rivit ner Dominic Calvert-Lewin i eget straffområde dömde domaren straff till Everton. Fram klev isländske Gylfi Sigurdsson, som säkert förvaltade straffen till 1-0 för hemmalaget.

ANNONS

Chelsea var sedan nära på att kvittera några minuter senare, när högerbacken Reece James dök upp i andra vågen på en Chelsea-hörna och klippte till i stolpen med ett skott från distans. Everton hade dock marginalerna med sig - och bollen studsade ut.

Den andra halvleken bjöd på en del halvchanser och en ribbträff av Mason Mount från distans - men den bjöd inte på några fler mål. 1-0 till Everton stod sig matchen ut och efter två matcher utan seger var Everton tillbaka på vinnarspåret.

För Chelseas del var det en tung förlust, då man riskerar att tappa i toppstriden i fall Tottenham och Liverpool vinner sina respektive matcher under söndagen.

Startelvor:

Everton: Pickford - Holgate, Mina, Keane, Godfrey - Sigurdsson, Allan, Doucouré - Iwobi, Calvert-Lewin, Richarlison.

Chelsea: Mendy - James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell - Kanté, Kovacic - Havertz, Mount, Werner - Giroud.