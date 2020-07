Chelseas stjärnskott kan bli borta i tre månader

Billy Gilmour ser ut att missa resten av säsongen. Enligt The Sun kan löftet bli borta i upp till tre månader på grund av skada.

Chelseas talangfulle mittfältare Billy Gilmour, 19, har under den här säsongen fått chansen i den engelska storklubbens A-lag. Under förra säsongen blev det nämligen enbart spel med klubbens U23-lag, medan det under den här säsongen har blivit totalt elva A-lagsmatcher, varav sex matcher i Premier League efter ligadebuten den sista augusti i fjol mot Sheffield United hemma på Stamford Bridge.

Men nu rapporterar engelska tidningen The Sun att den skotske mittfältaren har skadat sig allvarligt och riskerar att bli borta i upp till tre månader, vilket innebär att han med största sannolikhet missar resten av den här säsongen. Gilmour spelade så sent som tidigare i veckan från start i 3-2-segern mot Crystal Palace, men blev utbytt efter 80 minuters spel.

Chelsea är på tredjeplats i Premier League och har fyra matcher kvar att spela av säsongen. Härnäst ställs laget mot Sheffield United på lördag i ligaspelet. Dessutom är även Chelsea kvar i Champions League och har, i augusti, en retur mot Bayern München borta i åttondelsfinalen i turneringen. London-klubben föll dock i första mötet med 3-0.