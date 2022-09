Chocken: Manchester United har inkluderat Mason Greenwood i sin Premier League-trupp

I slutet av januari kom chockerande uppgifter om Manchester United-talangen Mason Greenwood. En ex-flickvän till 20-åringen anklagade honom för misshandel, mordhot, våldtäkt och sexuella övergrepp. Efter anklagelserna inleddes en polisutredning där Greenwood anhållits, förhörts och slutligen delgetts misstanke för samtliga brott han anklagats för. Trots det är han på fri fot, då han betalt borgenssumman.

Manchester United stängde i samband med anklagelserna av 20-åringen från all klubbens verksamhet och sedan dess, den 2 februari, har Greenwood legat lågt. Men när Manchester United under onsdagen bekräftade sin slutgiltiga Premier League-trupp för säsongen fanns Greenwood överraskande med.

Greenwood står med som U21-spelare, som enligt Premier Leagues regler inte behöver registreras i den slutgiltiga 25-mannatruppen. Anthony Elanga, som också är under 21, finns inte heller registrerad i 25-mannatruppen utan går också som U21-spelare.

United skriver ingenting om varför Greenwood finns med i Premier League-truppen, samtidigt som de bland annat förklarar varför Anthony Elanga och Alejandro Garnacho står med i U21-kolumnen.

Mason Greenwood has been registered in the under 21 area for #MUFC Premier League squad this season.



I just noticed it on their official website. pic.twitter.com/tWgYYkwVrL