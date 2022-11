Chockförslaget: Gärdsgårdslag vill låna in Haaland i 28 dagar

Är det årets PR-kupp? För Ashton Uniteds hemsida har kraschat och på sociala medier sprids inlägget som en löpeld.

Så, vad är det då det engelska gärsgårdslaget har gjort?

På sitt Twitterkonto bekräftar man att man ställt frågan till Manchester City om att låna Manchester Citys superstjärna Erling Braut Haaland i 28 dagar, det vill säga under tiden som VM spelas.

- Det är logiskt. City spelar inte och vill hjälpa till med att hålla Erling ”fit”. Det är mer logiskt än att han spelar golf i sex veckor, säger managern Michael Clegg i ett uttalande och syftar på att norrmannen haft skadebekymmer senaste tiden.

- Jag tror att han hade passat bra in hos oss och skulle passa i vår gruppdynamik.

Hur ställer City och Haaland ställer sig till förslaget framgår inte, men det är ingen vågad gissning att Ashton United kommer att få nobben.

Ashton United spelar i The Northern Premier League, vilket motsvarar sjundenivån i England.

Haaland har den här säsongen gjort 23 mål på 18 tävlingsframträdanden.

𝘾𝙇𝙐𝘽 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙈𝙀𝙉𝙏 - 𝙀𝙍𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙃𝘼𝘼𝙇𝘼𝙉𝘿#aufc can confirm that an approach has been made for @ManCity striker Erling Haaland.



🔗https://t.co/VvWbpqdd0e#oneclub pic.twitter.com/8tzAq9o2Sy