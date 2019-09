City-back opererad - kan bli borta länge: "Hoppas på snabb återhämtning"

Manchester Citys mittback Aymeric Laporte har under inledningen av säsongen varit gjuten i lagets backlinje, men blev i lördags utbytt skadad mot Brighton & Hove Albion i Premier League. Tränaren Josep Guardiola uttalade sig efteråt om skadan, men kunde då inte ge mer besked än att han trodde skadan är allvarlig.

- Det ser inte bra ut men vi vet mer i morgon. De diagnostiserar vad han har just nu. Jag väntar på att läkaren ska ringa mig. Han kanske blir borta ett tag, sa han enligt Sky Sports.

Nu meddelar Manchester City att Laporte har opererats för skador på meniskerna, men åter utan att ge besked om hur länge mittbacken kan tänkas bli borta.

"Aymeric Laporte har genomgått en operation i knät efter att ha skadat sig", skriver Manchester City i en kommentar på Twitter.

"Alla i City önskar Aymeric en bra och snabb återhämtning", skriver klubben vidare.

Laporte kommenterar även själv operationen på Instagram:

"Hej, alla! Efter en framgångsrik komplettering av gårdagens operation, så skulle jag vilja tacka alla för de meddelanden och den stöttning jag fått under senaste dagarna. Jag känner mig verkligen älskad och är så tacksam. Jag är ledsen för att inte kunna vara en del av landslaget och för att inte kunna uppnå min dröm att göra debut med "Les Bleus". Jag skulle vilja tacka tränaren för att ha varit så stöttande. Från och med nu börjar vi om för att komma tillbaka till planen", skriver Laporte.

Laporte blev uttagen till Frankrikes EM-kvalsamling, men har nu alltså inte möjlighet att få göra debut i det franska A-landslaget. Mittbacken är den här säsongen noterad för fyra matcher i Premier League.

