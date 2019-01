Manchester City vann som förväntat klart mot jumbon Huddersfield under söndagseftermiddagen i Premier League. Danilo inledde målskyttet efter dryga kvartens spel. Hans avslut utanför straffområdet styrdes av Christopher Schindler och in i nät. Därefter släppte gästerna aldrig kommandot och i den andra halvleken kom både 2-0, genom Raheem Sterling som kastade sig fram på Leroy Sanés inlägg – och 3-0. Det sista målet gjorde Sané själv då han överspelade Jonas Lössl fri i straffområdet.

Segern innebär att Manchester City blev först av lagen i de fem största europeiska ligorna att ha gjort imponerande 100 mål, sett till alla turneringar.

City är fortsatt fyra poäng efter Liverpool i tabelltoppen.

100 - Manchester City are the first team in the top five European leagues to score 100 goals in all competitions this season. Relentless. #HUDMCI