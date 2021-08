City hyllar klubblegendarerna - offentliggör två statyer utanför arenan

Vincent Kompany och David Silva är två av de största spelarna i Manchester Citys klubbhistoria. De var båda med och byggde upp klubbens till vad den är idag, då de vann fyra ligatitlar, två FA-cuptitlar och fem ligacuptitlar med klubben. De var bland annat båda med när klubben vann sin första ligatitel på 44 år säsongen 2011-12.

Kompany tillbringade elva säsonger i klubben och gjorde 360 framträdanden, medan Silva tillbringade tio säsonger i klubben och gjorde 436 framträdanden. Nu hyllas de för sina insatser.

Inför söndagens match mot Arsenal på Ethiad Stadium offentliggjorde klubben två statyer av dem utanför arenan. De är gjorda av galvaniserat stål och är skapade av den prisbelönte skulptören Andy Scott.

"Jag förväntade mig inte riktigt att bli hedrad av en så stor klubb på det här sättet", säger Kompany till klubbens hemsida och fortsätter:

"Min fru är från Manchester och mina barn är födda i Manchester. Att de kan gå tillbaka och se något som representerar vad deras pappa har åstadkommit är en känsla jag inte kan sätta ord på".

Citys ordförande Khaldoon Al Mubarak säger att han hoppas att supportrarna minns vad de åstadkommit när de ser statyerna och avslöjar att en till staty är på väg.

"Supportrarna på dagens match är bland de allra första som får se statyerna i verkligheten. Jag hoppas att de väcker minnen om de magiska ögonblicken Kompany och Silva har skapat i över tio år", säger han till klubbens hemsida och fortsätter:

"Med jobb redan gjort ser vi fram emot att hedra Sergio Agüero på samma sätt nästa år, så vi kan ge kommande generationer möjligheten att minnas den här eran för stadens fotboll och varför dessa tre spelade så stor roll för den".

