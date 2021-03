City illa ute - men tog ändå 21:a (!) raka segern

Manchester City tog slutligen sin 21:a raka seger i tävlingssammanhang - men det satt långt inne hemma mot Wolverhampton. Detta trots stor dominans från de ljusblå.

Efter stor dominans tog City ledningen efter en kvart. Riyad Mahrez spelade in bollen mot mål från högerkanten och Wolves-försvararen Leander Dendoncker stötte bollen i eget nät.

I slutet av första halvlek hittade Aymeric Laporte nätet för City efter ett högerinlägg från Mahrez och en nickskarv från Bernardo Silva. Målet dömdes dock bort för offside. 1-0 stod sig därmed in till pausvilan.

Wolves skulle dock kvittera till 1-1 efter en timme. João Moutinho slog en frispark som Conor Coady kastade sig fram på och nickade i nät. Det var gästernas första skott i matchen - och lagets första touch i Citys straffområde.

Med tio minuter tog City dock tillbaka ledningen genom Gabriel Jesus. Det var Kyle Walker som spelade in bollen till Jesus mitt framför mål och brassen hittade nätet via Dendonckers ben.

På stopptid utökade Mahrez till 3-1 när han placerade in bollen nere vid stolproten via fingrarna på Rui Patricio. Jesus hann sedan med att bli tvåmålsskytt när han slog in en retur till 4-1 med matchens sista spark.

Riyad Mahrez blev målskytt och var iniativrik. Algeriern var nöjd med Citys prestation.

- Vi startade väldigt, väldigt bra och skapade chanser. Vi kunde dödat matchen i första halvlek. Andra halvlek var lite svårare men vi fortsatte skapa chanser och vi slutade väldigt bra. Vi fortsatte trycka på och pressa, säger Mahrez till BT Sport efteråt.

Wolves målskytt Conor Coady var besviken efter slutsignalen.

- Vi är förkrossade. Vi kan inte låta matchen rinna iväg från oss som den gjorde. Allt handlade om att stanna kvar i matchen, säger Coady till BT Sport.

Om sitt första Premier League-mål:

- Det betyder inget när du förlorar. Det var trevligt när det hände för det innebar 1-1, men vi behövde höja oss lite.

Manchester City tangerade därmed sitt klubbrekord på 28 raka matcher utan förlust. De har även vunnit 15 raka matcher i Premier League.

City toppar nu tabellen hela 15 poäng före stadsrivalerna Manchester United. Lagen möts i ett ligaderby till helgen.

- Manchester United är allt vi bryr oss om nu. Mästarna är Liverpool, kronan tillhör dem. Vi är i den bästa positionen just nu för att ersätta dem och vi kommer försöka, men de är mästarna, säger Pep Guardiola till BT Sport.

Startelvor:

Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Rodri, De Bruyne - Mahrez, Bernardo Silva, Sterling - Jesus

Wolverhampton: Patricio - Semedo, Hoever, Coady, Saiss, Jonny - Dendoncker, Moutinho, Neves - Adama, Neto