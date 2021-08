City körde över Norwich - Grealish debutmålskytt

Det dröjde inga lång tid för att matchens första mål skulle vara ett faktum mellan Manchester City och Norwich. Redan i den sjunde minuten skickade den nederländske målmannen Tim Krul in bollen i eget mål, och alltså var ledningen det blåklädda hemmalagets.

En dryg kvart senare kunde ledningen dubblas på Etihad Stadium i Manchester. På passning från Gabriel Jesus kunde Jack Grealish stöta in 2-0 från nära håll. Fullträffen var engelsmannens första sedan den uppmärksammade övergången från Aston Villa i början på augusti.

I och med de två baljorna ledde City när lagen klev in i Etihads katakomber för pausvilan.

Under den andra halvleken öste hemmaspelarna på mot Norwich-keeperns mål. Med lite mer än en timme spelad gjorde försvararen Aymeric Laporte in 3-0 och blott fem minuter senare kunde den engelske landslagsmannen Raheem Sterlin enkelt lägga in bollen någon meter från mål.

Med sisådär fem minuter kvar av ordinarie tid fastställde till sist Riyad Mahrez slutresultatet 5-0, vilket betyder att City är fyra i tabellen efter den inledande uddamålsförlusten mot Tottenham. Norwich är å sin sida sist i tabellen på noll inspelade poäng.