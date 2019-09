City-målskytten efter skrällförlusten: "Vi är inte perfekta"

Manchester City åkte under lördagskvällen på en skrällförlust mot Norwich i Premier League. Den regerande engelska ligamästaren låg i andra halvlek under med 3-1 efter ytterligare ett mål av Teemu Pukki, men var än dock nära att hämta upp till oavgjort i slutet av matchen efter ett sent reduceringsmål av Rodri.

Trots det blev det förlust och efteråt var det besvikelse i City-lägret.

- Det är fotboll. Det var inte en normal match, men vi måste se framåt. Det är en lång säsong och vi kommer att ha matcher som den här, åtminstone två eller tre, säger City-förvärvet Rodri enligt BBC.

- Vi är inte en tia som lag, vi är inte perfekta. Det enda positiva vi kan ta med oss är att det är i början av säsongen. Vi är fem poäng bakom serieledaren, men vi måste fortsätta framåt, fortsätter han.

City-tränaren Josep Guardiola instämde i besvikelsen över resultatet, men menar att det möjligen är lite för höga förväntningar på hans lag.

- Folk kan inte förvänta sig att vi ska vinna och ta 100 poäng hela tiden. Vi ska nu vila upp oss och komma tillbaka, säger han enligt BBC.