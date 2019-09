City presenterar förslag om ändrat transferfönster - vill kunna värva hela sommaren

Manchester City presenterade under torsdagen ett förslag för ett längre transferfönster, enligt Daily Mail. Det innebär att PL-klubbarna ska kunna värva spelare från utlandet lika länge som andra ligor. Förslaget presenteras som ’’det bästa av två världar’’.

Enligt The Daily Mail samlades Premier League-klubbarna under torsdagen. Då presenterades Manchester City ett förslag för nya regler gällande transferfönstret under sommaren, specifikt tidsramen. Förslaget presenteras enligt tidningen som ’’det bästa av två världar’’.

Det råder i dag ett missnöje över det faktum att Premier League har en tidigare deadline för transferfönstrets tidigare än internationella lag.

England hade i somras ett fönster som stängde den 8 augusti, torsdagen innan ligasäsongen drog igång, medan flera andra ligor över världen stängde tidigt i september. Som reglerna ser ut nu möjliggjorde detta för internationella lag att köpa spelare från Premier League-lag, men att PL-lagen inte kunde ersätta spelarna de tappade.

Det nya förslaget är istället att transferfönstret skulle vara öppet längre för de engelska lagen, med ett undantag. Premier League-lagen skulle istället, enligt förslaget, ha ett fönster som är öppet för spelarköp från utlandet fram till slutet av augusti. Samtidigt kommer fönstret för övergångar inom England att stänga sista torsdagen innan premiär, som i år. Detta enligt Daily mail för att fortfarande kunna behålla integriteten mellan lagen och spelet.

Idén ska ha mottagits väl under torsdagen, men för att en ändring ska kunna genomföras krävs en omröstning. Där måste mer än hälften, alltså 11, av Premier League-klubbarna rösta ja. Förslaget kommer diskuteras ytterligare i november, med förhoppning på en omröstning i februari 2020.