City-seger trots drömmål av Liverpool-lån - Agüero tvåmålsskytt

Liverpool-lånet Harry Wilson gav Bournemouth hopp med en läcker frispark. Men Manchester City tog trots det tre poäng på bortaplan under söndagen.

Manchester City har klivit upp på sju poäng, efter en 3-1-seger borta mot Bournemouth under söndagen. Det efter bland annat två mål av forwardsstjärnan Sergio Agüero.

Agüero satte 1-0 redan i den 15:e minuten, och precis innan pausvilan gjorde Raheem Sterling 2-0 för City. Då trodde nog alla att storlaget skulle gå till paus med just en 2-0-ledning.

Men på tilläggstid i den första halvleken dundrade Liverpool-lånet Harry Wilson in en frispark i nät, via ribban och in. Den reduceringen gav Bournemouth hopp.

Men nämnde Agüero satte sedan 3-1 till City efter lite mer än en timmes spel.